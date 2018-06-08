Сестра герцогини Кэтрин подтвердила, что скоро станет матерью

Младшая сестра герцогини Кэтрин призналась, что в настоящий момент действительно ждет первенца. В мае прошлого года Пиппа Миддлтон сыграла красивую свадьбу со своим возлюбленным Джеймсом Мэттьюзом.

Пиппа официально сообщила о своей беременности в колонке, которую она регулярно ведет в издании Waitrose Kitchen. Оказалось, что недавно она была у врача, чтобы сделать свое первое УЗИ.

Младшая сестра герцогини Кэмбриджской с радостью отметила, что ее не коснулась тошнота по утрам и добавила, что беременность протекает нормально. По словам Пиппы, ее первенец должен появиться на свет уже в октябре. Пол будущего малыша пока не сообщается.