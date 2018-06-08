Россиянин Винник, задержанный в Греции, заочно арестован судом в Москве

Сегодня гражданин России Александр Винник, ранее задержанный в Греции по запросу США, был заочно арестован Останкинским судом Москвы. Об этом днем в пятницу, 8 июня, сообщила представитель суда.

Согласно последним данным, россиянину Виннику, обвиняемому в мошенничестве в сфере компьютерной информации, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС

Напомним, гражданин РФ был задержан 25 июля прошлого года сотрудниками греческих правоохранительных органов. Он подозревался в отмывании 4 миллиардов долларов посредством криптовалютной биржи. На родине в отношении Винника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.