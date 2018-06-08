НАТО: инцидент с журналистом Бабченко может иметь серьезные последствия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 8 июня, заявил, что инцидент с журналистом Аркадием Бабченко, который недавно произошел на Украине, может подорвать доверие к свободным СМИ.

В Североатлантическом альянсе испытали облегчение, узнав, что Бабченко жив, однако данная история может иметь серьезные последствия и стать пищей для пропаганды, передает РИА "Новости" слова Столтенберга. Генсек НАТО отметил, что в настоящий момент все зависят от свободной прессы, роль которой в демократиях переоценить невозможно.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились данные об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Впоследствии выяснилось, что он на самом деле жив, а все случившееся было частью спецоперации по предотвращению покушения.