НАТО: инцидент с журналистом Бабченко может иметь серьезные последствия
8 июня 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 8 июня, заявил, что инцидент с журналистом Аркадием Бабченко, который недавно произошел на Украине, может подорвать доверие к свободным СМИ.
В Североатлантическом альянсе испытали облегчение, узнав, что Бабченко жив, однако данная история может иметь серьезные последствия и стать пищей для пропаганды, передает РИА "Новости" слова Столтенберга. Генсек НАТО отметил, что в настоящий момент все зависят от свободной прессы, роль которой в демократиях переоценить невозможно.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились данные об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Впоследствии выяснилось, что он на самом деле жив, а все случившееся было частью спецоперации по предотвращению покушения.
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