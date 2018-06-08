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Путин получит высшую госнаграду Китая - орден Дружбы КНР
8 июня 2018, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава России Владимир Путин в скором времени получит высшую государственную награду Китая. Орден Дружбы Китайской Народной Республики российскому политику лично вручит председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский политик подчеркнул, что это особенное мероприятие состоится уже в ближайшем будущем. Цзиньпин заметил, что Владимир Путин "полностью достоин" этой наивысшей госнаграды страны, передает РИА "Новости".
По словам председателя КНР, президент Российской Федерации является другом Китая, пользуется большим уважением среди граждан этой страны, а также прилагает огромные усилия для укрепления дружеских отношений и прочих связей между двумя государствами.
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