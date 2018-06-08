В пятницу, 8 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался об идее Британии создать подразделение по борьбе с "преступлениями" РФ.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй в рамках саммита G7 в Канаде планирует выдвинуть предложение о создании особой международной группы, которая будет бороться с российскими убийствами и хакерскими атаками.