Власти Германии больше не могут замалчивать разногласия с США
8 июня 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Германии больше не могут замалчивать разногласия с руководством Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 8 июня, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
По словам дипломата, Германия привыкла полагаться на достигнутые договоренности между странами, однако данная ситуация в последнее время в корне изменилась. В интервью изданию Suddeutsche Zeitung Маас подчеркнул, что США по-прежнему остаются ближайшим партнером ФРГ за пределами Европы, однако имеется целый ряд проблем.
Министр отметил, что введение пошлин, выход Штатов из соглашения по климату, а также разрыв договоренностей с Ираном стали односторонними решениями, которые наносят существенный вред Европе. Хайко Маас также не считает разумной политику президента США Дональда Трампа, которая ставит его страну выше других.
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