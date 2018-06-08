Глава Южной Кореи посетит Россию впервые за девятнадцать лет

В пятницу, 8 июня, стало известно, что лидер Республики Корея посетит Россию впервые за последние девятнадцать лет. Соответствующую информацию предоставили в администрации южнокорейского президента.

Согласно последним данным, Мун Чжэ Ин прибудет в Россию с официальным визитом 21 июня и останется в стране до 23 числа. Об этом говорится в сообщении администрации, опубликованном на страничке в социальной сети Facebook. Ранее главу Южной Кореи в РФ пригласил лично Владимир Путин.

Отметим, что в рамках недавнего телефонного разговора российский и южнокорейский лидеры договорились о сотрудничестве в налаживании диалога между Республикой Корея и КНДР.