Появились кадры уничтожения Су-34 боевиков в Алеппо в ответ на атаку военных РФ

ВКС РФ нанесли авиаудары по полевым штабам бандформирований и их складам в пригороде сирийского Алеппо. Атака была снята на видео, ролик оказался в распоряжении российских интернет-СМИ.

«Русская весна» пишет, что уничтоженные террористы регулярно обстреливали город. Кроме того, под огнем боевиков недавно оказался пост военной полиции РФ на северо-западе региона. После данного инцидента, не приведшего к жертвам среди россиян, было принято решение ударить по экстремистам, отмечает издание. Все боеприпасы, спрошенные самолетами Су-34 на объекты противника, попали точно в цель.

Ранее были обнародованы данные о том, что российские военные сорвали масштабное нападение коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, на Сирию. С соответствующим заявлением выступил президент арабской республики Башар Асад.