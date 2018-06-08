СМИ: самолет ВМС Украины "перехватил" российский корабль в Черном море
8 июня 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 8 июня, в некоторых украинских изданиях появилась информация о том, что военно-транспортный самолет ВМС Украины Ан-26 якобы перехватил в акватории Черного моря российский корабль.
Согласно последним данным, малый ракетный корабль ВМФ РФ появился неподалеку от острова Змеиный еще 2 июня. Данная территория входит в состав Одесской области, передает РИА "Новости".
Для перехвата этого судна незамедлительно был направлен грузовой самолет Ан-26. Украинские СМИ утверждают, что после появления в небе летательного аппарата российский корабль оперативно вышел в открытое море.
Власти РФ пока никак не прокомментировали эти сообщения.
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