Утром в пятницу, 8 июня, в некоторых украинских изданиях появилась информация о том, что военно-транспортный самолет ВМС Украины Ан-26 якобы перехватил в акватории Черного моря российский корабль.

Согласно последним данным, малый ракетный корабль ВМФ РФ появился неподалеку от острова Змеиный еще 2 июня. Данная территория входит в состав Одесской области, передает РИА "Новости".

Для перехвата этого судна незамедлительно был направлен грузовой самолет Ан-26. Украинские СМИ утверждают, что после появления в небе летательного аппарата российский корабль оперативно вышел в открытое море.

Власти РФ пока никак не прокомментировали эти сообщения.