Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов обвинил Запад в ведении политики двойных стандартов по отношению к газопроводу "Северный поток — 2". Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Украинские власти выступают против "Северного потока-2".

Он подчеркнул, что все больше и больше западных политиков заговорили от том, что санкции их страам вредят, от них нет никакого толка, и ограничения необходимо отменять, - сообщает РИА Новости. "То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически являются защитой для той же Европы ", — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что отношение к "Северному потоку-2" является ярким примером двойных стандартов внутри Европы.

"С одной стороны — формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые происходили с 2014 года", — заявил Турчинов.

Украина боится остаться от транзита российского газа.