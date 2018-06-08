Бывший штурман ВСУ допустил организацию Киевом ковровой бомбардировки Донбасса

Киевское командование может отдать приказ о проведении ковровой бомбардировки территории Донецкой и Луганской народных республик. Такой вариант в разговоре с журналистами допустил бывший штурман Вооруженных сил Украины Евгений Волков.

Некоторое время назад на востоке Украины прошла проверка боеготовности авиационных подразделений. В воздух, в частности, были подняты штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29. Эти маневры дали экспертам основание предположить, что ВСУ планируют вновь задействовать самолеты в боевых операциях против ополченцев.

Евгений Волков в беседе с корреспондентом «Царьграда» отметил, что применение авиации в ходе начальной стадии конфликта в 2014 году продемонстрировало свою низкую эффективность. Волков предположил, что единственным вариантом использования ВВС для Киева является организация ковровой бомбардировки, в которой примут участие все имеющиеся у украинской стороны самолеты.