Бывший штурман ВСУ допустил организацию Киевом ковровой бомбардировки Донбасса
8 июня 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Киевское командование может отдать приказ о проведении ковровой бомбардировки территории Донецкой и Луганской народных республик. Такой вариант в разговоре с журналистами допустил бывший штурман Вооруженных сил Украины Евгений Волков.
Некоторое время назад на востоке Украины прошла проверка боеготовности авиационных подразделений. В воздух, в частности, были подняты штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29. Эти маневры дали экспертам основание предположить, что ВСУ планируют вновь задействовать самолеты в боевых операциях против ополченцев.
Евгений Волков в беседе с корреспондентом «Царьграда» отметил, что применение авиации в ходе начальной стадии конфликта в 2014 году продемонстрировало свою низкую эффективность. Волков предположил, что единственным вариантом использования ВВС для Киева является организация ковровой бомбардировки, в которой примут участие все имеющиеся у украинской стороны самолеты.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес