Турчинов высказал мнение о цели строительства Крымского моста

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказал оригинальное мнение о цели России строительства Крымского моста. По мнению Турчинова, строительство моста через Керченский пролив предоставило России возможность оперативнее "пополнять военный контингент на территории полуострова", - сообщает kp.ru. В сети предложили вместо моста отдать Украине Ефремова

Секретарь СНБО высказал опасение. "Очень опасно - построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент", - сказал политик. Как пример он сообщил о создании на территории Крыма 22-й армейского корпуса и наращивание военных подразделений Черноморского флота России.

На днях вокруг Крымского моста разгорелся новый скандал. Актер театра и кино Михаил Ефремов в интервью предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы она могла брать деньги за проезд по нему, и тогда отношения между двумя странами восстановятся.

В ответ Евремова раскритиковали народный артист России, депутат Госдумы Владимир Бортник, депутат Госдумы Белик.