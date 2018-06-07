У НАТО появятся новые центры командования в США и Европе

Министры обороны стран НАТО утвердили программу повышения оперативной готовности вооруженных сил. В рамках ее реализации они создадут два новых центра командования – в США и Германии.

Один центр командования будет размещен в Норфолке, штат Вирджиния, США, а другой – в городе Ульм, Германия. Во вновь создаваемых структурах будет задействовано примерно 1200 человек. Кроме того, планируется создание центра киберопераций. Он будет заниматься координацией действий национальных вооруженных сил, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры также согласовали инициативу НАТО, получившую название «30 на 4». К 2020 году члены Альянса должны будут иметь в своем распоряжении 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Все они должны быть готовы к использованию в течение 30 дней», - приводит слова генсека североатлантического альянса РИА Новости.