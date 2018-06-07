//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- На день рождения Наташи Королевой Винокур "на себе принес" Игоря Николаева
- Популярный певец Рома Жуков бросил жену и шестерых детей
- Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
- "У него нет сострадания и любви", Анфиса Чехова выиграла суд у собственного отца
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"
7 июня 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Швеции одобрило строительство газопровода «Северный поток-2». Заявка была подана в апреле прошлого года, а в ближайшие месяцы начнется подготовка к строительству.
После Германии и Финляндии Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на строительство участка газопровода в пределах своей территории.
О том, что заявка на строительство участка газопровода по дну Балтийского моря получила одобрение правительства Швеции, сообщил сегодня на пресс-конференции шведский министр промышленности и инноваций Микаэль Дамберг.
Некоторые страны выступают против этого российского проекта. Активней всех – Украина, которая боится лишиться доходов от транзита российского газа в Европу. Противостоит «Северному потоку-2» и США, чей сжиженный газ не выдерживает ценовой конкуренции с российским. Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва, не одобрили строительство газопровода, посчитав его политическим проектом России, призванным усилить зависимость Европы от поставок российского газа, передает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
"Должно быт стыдно", ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным
//Новости партнеров
//В мире
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"
//В мире
В Киеве рассказали, в чем опасность Крымского моста для Украины
//Общество
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
Удаление аппендицита в детстве сильно увеличивает риск развития рака
//Культура
//Общество
Прилепин оценил ответ Путина о возможных провокациях в Донбассе
//Новости Redtram
//В мире
Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену
//В мире
//Общество
//В мире
//Спорт
//Культура
Актриса Лариса Удовиченко призналась, что имеет проблемы со здоровьем
//В мире
//В мире
Принято решение законсервировать Донецкую фильтровальную станцию
//Общество
В Госдуме высказались о запрете ФИФА на выступление Юлии Чичериной
//Культура
В Союзе кинематографистов России высказались о кончине Киры Муратовой
//Общество
"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови