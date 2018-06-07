Правительство Швеции одобрило строительство газопровода «Северный поток-2». Заявка была подана в апреле прошлого года, а в ближайшие месяцы начнется подготовка к строительству.

После Германии и Финляндии Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на строительство участка газопровода в пределах своей территории.

О том, что заявка на строительство участка газопровода по дну Балтийского моря получила одобрение правительства Швеции, сообщил сегодня на пресс-конференции шведский министр промышленности и инноваций Микаэль Дамберг.

Некоторые страны выступают против этого российского проекта. Активней всех – Украина, которая боится лишиться доходов от транзита российского газа в Европу. Противостоит «Северному потоку-2» и США, чей сжиженный газ не выдерживает ценовой конкуренции с российским. Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва, не одобрили строительство газопровода, посчитав его политическим проектом России, призванным усилить зависимость Европы от поставок российского газа, передает РИА Новости.