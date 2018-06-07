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В Киеве рассказали, в чем опасность Крымского моста для Украины
7 июня 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал, в чем состоит преимущество Крымского моста для России и, соответственно, опасность этого стратегического объекта для Украины.
Строительство и введение в эксплуатацию Крымского моста значительно повысило военный потенциал России в регионе. Кроме того, в ходе строительства Крымского моста вдоль украинской границы была создана «мощная военная инфраструктура», утверждает Александр Турчинов.
«Что очень опасно – возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент», - заявил Турчинов.
Украинские политические деятели до сих пор не могут выработать какого-то определенного отношения к построенному Россией Крымскому мосту. Так, Рефат Чубаров потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине в качестве «контрибуции», Игорь Мосийчук заявлял, что мост необходимо уничтожить, и так далее. Госдума РФ ответила на все эти выпады, что любые попытки провокаций с украинской стороны будут жестко пресекаться, передает РИА Новости.
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