В здание Киевского горсовета ворвались националисты

Во время очередного заседания Киевского городского совета в сессионный зал, выломав дверь, ворвались десятки активистов радикальных националистических организаций и заблокировали выход.

В сообщениях об этом инциденте отмечается, что еще с самого начала заседания горсовета в кулуарах присутствовали около 80 активистов-националистов, а также около 30 человек с символикой «Национального корпуса» и «Национальных дружин» на одежде.

После того, как депутаты не смогли принять решение о разрыве договора, предусматривавшего строительство торгового центра на Почтовой площади Киева, люди с символикой «Национальных дружин» выломали дверь в сессионный зал и заблокировали выход, не давая депутатам покинуть помещение.

Секретарь горсовета был вынужден объявить перерыв в работе. Позже к зданию Киевского горсовета подъехали около 30 представителей Национальной полиции Украины, чтобы предотвратить дальнейшие действия националистов, передает RT.