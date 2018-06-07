Бойцы ДНР показали на видео свое вооружение и новые укрепления в районе Авдеевки
7 июня 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба армии Донецкой народной республики опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены недавние военные учения, состоявшиеся в самопровозглашенном государстве, и новые оборонные укрепления в районе Авдеевки. Ролики выложены в интернете.
Маневры, о которых идет речь, завершились ранее на этой неделе. В них поучаствовали более 20 тысяч человек, представляющие все силовые структуры ДНР. На обнародованных кадрах можно увидеть, как военнослужащие применяют на полигоне стрелковое оружие, реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.
Другое видео, выложенное представителями ДНР, посвящено ситуации, сложившейся в районе города Авдеевка. Ополченец с позывным «Шаман» рассказал военным корреспондентам, что противник регулярно обстреливает расположенные там позиции защитников республики, в том числе из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Бойцы спасаются от снарядов украинской армии в возведенных ими укрытиях, которые способны выдержать попадание 120—мм боеприпаса.
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