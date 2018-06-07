Генштаб ВСУ назвал причину массовых потерь Украины в ходе боев под Горловкой
7 июня 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Генштаб Вооруженных сил Украины провел разбирательство, в ходе которого были выяснены причины массовых потерь армии в ходе провалившегося наступления под Горловкой в конце мая. Об этом представителям СМИ сообщил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По словам представителя самопровозглашенного государства, проверяющие установили, что силовики, задействованные в операции, не знали, куда следует эвакуировать своих раненых сослуживцев. Кроме того, оказалось, что техника, имеющаяся в распоряжении медицинских подразделений ВСУ, устарела и неисправна.
Ранее в четверг сообщалось, что киевское командование может предпринять попытку наступления на юге ДНР. Согласно предположению политолога Дмитрия Кузьменко, украинские военные планируют отрезать народную республику от Азовского моря.
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