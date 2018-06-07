В ДНР заявили о готовности к возможным провокациям Киева

Полномочный представитель самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин сообщил о готовности к провокациям со стороны ВСУ во время чемпионата мира по футболу.

В период проведения в России чемпионата мира по футболу Вооруженные силы Украины могут начать наступление на территорию ДНР, считает Денис Пушилин.

«Исходя из количества техники, которую они подтянули к линии соприкосновения, исходя из ряда нарушений Минских соглашений, такая вероятность существует. Мотивы у Украины есть. Но, тем не менее, есть и некий страх, который связан с их недавней попыткой наступления на Горловку и его отражения нашей армией. Главой республики предприняты все необходимые шаги, проведены учения. Мы готовы к любому развитию событий», - заявил сегодня полпред ДНР.

В то же время Денис Пушилин выразил надежду, что этот страх перевесит желание Украины угодить своим западным партнерам и совершить «чудовищную провокацию», передает RT.