Путин оценил шансы начала третьей мировой войны
7 июня 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в рамках "Прямой линии", которая проходит в четверг, 7 июня, оценил шансы начала третьей мировой войны. Этот вопрос, как выяснилось, беспокоит многих граждан страны.
Президент России заявил, что надо осознать – новая мировая война может привести к концу существования цивилизации. Именно это, по мнению политика, должно удерживать государства от глобальных вооруженных конфликтов и взаимного уничтожения.
Путин подчеркнул, что странам следует искать цивилизованные формы взаимодействия, которые будут отвечать условиям современности и обеспечат людям безопасность.
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