Путин оценил шансы начала третьей мировой войны

Российский лидер Владимир Путин в рамках "Прямой линии", которая проходит в четверг, 7 июня, оценил шансы начала третьей мировой войны. Этот вопрос, как выяснилось, беспокоит многих граждан страны.

Президент России заявил, что надо осознать – новая мировая война может привести к концу существования цивилизации. Именно это, по мнению политика, должно удерживать государства от глобальных вооруженных конфликтов и взаимного уничтожения.

Путин подчеркнул, что странам следует искать цивилизованные формы взаимодействия, которые будут отвечать условиям современности и обеспечат людям безопасность.