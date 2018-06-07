Прилепин спросил Путина, не начнет ли Украина наступление в Донбассе во время ЧМ

Писатель Захар Прилепин в рамках "Прямой линии" задал президенту РФ Владимиру Путину важный вопрос. Литератора интересует, не начнет ли Украина наступление в Донбассе во время ЧМ по футболу.

Захар Прилепин прокомментировал планы ВСУ по захвату Горловки и Донецка

Российский лидер выразил надежду на то, что официальный Киев не станет осуществлять военные провокации, поскольку это может крайне негативно отразиться на украинской государственности.

По мнению Путина, действующие власти Украины не могут решить проблему с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Политик также добавил, что Киеву следует выполнять минские соглашения, а Россия в свою очередь приложит максимум усилий, чтобы сложившаяся проблема была решена.