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Власти Армении ожидают новых встреч с РФ на высшем уровне
7 июня 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил в четверг, 7 июня, надежду на то, что в скором времени состоятся новые контакты на высшем уровне между его страной и Российской Федерацией.
В рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым руководитель армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна намерена расширять и углублять тесное сотрудничество Армении и России во всех сферах, передает сегодня РИА "Новости".
О соответствующих намерениях сообщалось и ранее в ходе беседы премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в Сочи.
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