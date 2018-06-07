Власти Армении ожидают новых встреч с РФ на высшем уровне

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил в четверг, 7 июня, надежду на то, что в скором времени состоятся новые контакты на высшем уровне между его страной и Российской Федерацией.

В рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым руководитель армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна намерена расширять и углублять тесное сотрудничество Армении и России во всех сферах, передает сегодня РИА "Новости".

О соответствующих намерениях сообщалось и ранее в ходе беседы премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в Сочи.