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Украина планирует снять ограничения на импорт оружия
7 июня 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен снять ограничения на импорт оружия в страну. Согласно последней информации, это будет касаться и частных структур.
Секретарь СНБО Александр Турчинов в рамках заседания национального экспертного форума отметил, что решение о либерализации внешнеэкономической деятельности будет принято в ближайшее время.
По словам политика, подобное нововведение даст возможность импортировать военную технику и вооружение не только для производителей оружия на Украине, но также для нужд Вооруженных сил страны и негосударственного сектора, отмечает в четверг ТАСС.
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