Украина планирует снять ограничения на импорт оружия

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен снять ограничения на импорт оружия в страну. Согласно последней информации, это будет касаться и частных структур.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в рамках заседания национального экспертного форума отметил, что решение о либерализации внешнеэкономической деятельности будет принято в ближайшее время.

По словам политика, подобное нововведение даст возможность импортировать военную технику и вооружение не только для производителей оружия на Украине, но также для нужд Вооруженных сил страны и негосударственного сектора, отмечает в четверг ТАСС.