Принято решение законсервировать Донецкую фильтровальную станцию

Утром в четверг, 7 июня, стало известно, что Донецкая фильтровальная станция будет законсервирована. Соответствующее решение было принято из-за того, что она часто находится в зоне обстрелов.

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что станции заявили о своем нежелании ездить на работу без сопровождения сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ.