НАТО беспокоит сближение России и Италии

Североатлантический альянс всерьез обеспокоен сближением России с новым правительством Италии. В НАТО не исключают, что близкие отношения этих двух стран способны привести к расколу организации.

Не исключено, что Рим начнет предоставлять Москве конфиденциальные данные, которые получает от союзников по альянсу. В редакционной колонке итальянской газеты La Repubblica отмечается, что подобная политическая ситуация способна также нарушить баланс на рынке вооружения.

Кроме того, предполагается, что сближение российского руководства с итальянскими властями существенно ослабит НАТО, поскольку между странами-членами Североатлантического альянса может снизиться уровень доверия.