Раскрыты детали плана киевского командования по отсечению ДНР от Азовского моря

Штаб силовой операции Киева на востоке Украины планирует отрезать Донецкую народную республику от Азовского моря. Такое заявление сделал политолог Дмитрий Кузьменко.

Эксперт отметил в разговоре с корреспондентом kp.ru, что в настоящее время под контролем властей ДНР находятся несколько населенных пунктов, расположенных на побережье. Среди них курортный поселок Седово, который, по мнению Кузьменко, является одной из целей украинских силовиков. Политолог предрек, что операция по захвату Седово в случае ее осуществления повлечет новые жертвы среди жителей Приазовья.

Ранее в четверг сообщалось, что ополченцы Луганской народной республики выложили в интернете видео боев за украинскую погранчасть.