Глава Минобороны Украины проведет переговоры с генсеком НАТО

В четверг, 7 июня, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что сегодня состоится его встреча с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Согласно последним сообщениям украинского Минобороны, Полторак обсудит с генеральным секретарем НАТО ряд важнейших вопросов международной повестки дня. Кроме того, он проведет переговоры с министрами из США, Литвы, Польши, Великобритании и Канады в многостороннем формате.

Как отмечает РИА "Новости", запланировано также участие Степана Полторака в сегодняшнем заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии Североатлантического альянса "Решительная поддержка".