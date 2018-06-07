Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник объявил, что авиастроители готовы глубоко модернизировать Ан‑124 «Руслан» и возобновить его производство под новым брендом.



Но «по всем международным правилам мы должны нести эту марку – Ан-124, если не внесли существенных изменений в этот самолёт. А изменения будут». Он считает, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолёта по сравнению с украинскими. Трудно спорить – Ан-124 создавался в Советском Союзе, первый полёт совершил в 1982 году, именно под него был построен авиазавод в Ульяновске, ныне АО «Авиастар-СП». То есть моральное право вроде как имеем.



И в этом случае нас ждёт дорогостоящий аттракцион, который грозит вылиться в конфликт с международными авиационными властями, с той же ИКАО. «Антонов» дождётся, когда мы ценой огромных усилий и финансовых вливаний начнём строить модернизированные «Русланы», а затем, потирая ручки, подаст на Россию в суд. Они уже поспешили ответить на планы ОАК через украинское издание «Обозреватель»: «Только разработчик самолёта – ГП «Антонов» – обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и лётной годности самолётов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции».



Про экспортные продажи этого самолёта и его эксплуатацию в гражданской авиации можно будет смело забыть. И даже если этот самолёт назовут не «Руслан», а «Слон», украинцев это не остановит. На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском ЦАГИ представил концепт перспективного сверхтяжёлого транспортника под названием «Слон». Очень сильно напоминающий Ан-124. Длиннее, большей грузоподъёмности, около 180 тонн, но внешне вполне узнаваемый.



Есть ещё одно ключевое препятствие для создания сверхтяжёлого дальнего

транспортного самолёта - нет отечественного двигателя большой мощности… ПД‑35 с тягой от 35 тонн и выше находится на стартовой позиции, значит, до готовности предсерийных образцов пройдёт не менее десяти лет. И вся эта публика – что в погонах, что в правительстве, делает вид, что не знают: в знаменитом КБ им. Кузнецова разработан и почти прошёл лётные испытания уникальный двигатель НК-93. С фантастической тягой в 22 тонны, малошумный и недорогой. На складах КБ их лежит 9 штук на ответственном хранении. Для завершения лётных испытаний надо всего 300 млн рублей. Но дело по его умерщвлению, начатое министром Христенко и Погосяном, продолжает министр Мантуров. А это значит – бестолковые и малограмотные жуликоватые чиновники продолжат дразнить гусей в Киеве и раздуваться от собственной значимости. Чтобы в результате заняться любимым делом – пойти с поклоном в кабалу к западным двигателестроительным концернам.



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