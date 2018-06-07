Видео штурма ополченцами ЛНР украинской погранчасти опубликовали в сети

В интернете появилось видео, приуроченное к четырехлетию захвата ополченцами ЛНР украинской погранчасти на окраине Луганска. На кадрах, опубликованных Народной милицией республики, показаны моменты боевых действий.

Участник штурма Антон Бем рассказал военным корреспондентам, как бойцам ЛНР удалось окружить украинских пограничников. Кроме того, мужчина раскрыл подробности применения Киевом боевой авиации в Луганске и гибели ополченцев, участвовавших в захвате погранчасти, от рук украинских снайперов.

Ранее в сети были выложены кадры масштабных учений силовых ведомств, состоявшихся в самопровозглашенном государстве. В Народной милиции предполагают, что украинская армия предпримет попытки обострить ситуацию в преддверии чемпионата мира по футболу в России.