Пентагон: НАТО никогда не откажется от возможности наладить отношения с РФ

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис в четверг, 7 июня, выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс никогда не откажется от возможности наладить отношения с Российской Федерацией.

В ходе разговора с журналистами по пути в Брюссель Мэттис подчеркнул, что НАТО всегда будет пытаться поддерживать диалог с Москвой, передает kp.ru.

Глава Пентагона, однако, заметил, что альянс должен давать целесообразные ответы, когда российские власти меняют границы на территории Европы, используя для этого силу, а также вмешиваются в избирательный процесс в других государствах.

Ранее Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США. Москва свою причастность к этому категорически отрицает.