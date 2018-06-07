Пентагон: НАТО никогда не откажется от возможности наладить отношения с РФ
7 июня 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис в четверг, 7 июня, выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс никогда не откажется от возможности наладить отношения с Российской Федерацией.
В ходе разговора с журналистами по пути в Брюссель Мэттис подчеркнул, что НАТО всегда будет пытаться поддерживать диалог с Москвой, передает kp.ru.
Глава Пентагона, однако, заметил, что альянс должен давать целесообразные ответы, когда российские власти меняют границы на территории Европы, используя для этого силу, а также вмешиваются в избирательный процесс в других государствах.
Ранее Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США. Москва свою причастность к этому категорически отрицает.
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