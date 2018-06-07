Эксперт озвучил прогноз о дальнейшем развале Украины и назвал его причину

Одобрение новой законодательной инициативы, которую собирается рассмотреть Верховная Рада, приведет к дальнейшему развалу Украины. Такое мнение озвучил украинский публицист Юрий Володарский.

Речь идет о документе, который вводит жесткие ограничения на издание СМИ на русском и всех других языках, кроме государственного. Володарский, которого процитировал «Царьград», предрек, что продолжение кампании по украинизации приведет к крайне негативным последствиям для страны. Согласно его прогнозу, в случае принятия закона донбасский сценарий повторится в других областях, расположенных в восточной части Украины.

Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве обвинили Россию в использовании на территории Донбасса оружия, которого не существует в действительности.