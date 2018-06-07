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Эксперт озвучил прогноз о дальнейшем развале Украины и назвал его причину

7 июня 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт озвучил прогноз о дальнейшем развале Украины и назвал его причину
фото: globallookpress.com

Одобрение новой законодательной инициативы, которую собирается рассмотреть Верховная Рада, приведет к дальнейшему развалу Украины. Такое мнение озвучил украинский публицист Юрий Володарский.

В Киеве уличили Россию в применении против Донбасса несуществующего оружия

В Киеве уличили Россию в применении против Донбасса несуществующего оружия

Речь идет о документе, который вводит жесткие ограничения на издание СМИ на русском и всех других языках, кроме государственного. Володарский, которого процитировал «Царьград», предрек, что продолжение кампании по украинизации приведет к крайне негативным последствиям для страны. Согласно его прогнозу, в случае принятия закона донбасский сценарий повторится в других областях, расположенных в восточной части Украины.

Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве обвинили Россию в использовании на территории Донбасса оружия, которого не существует в действительности.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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В Киеве уличили Россию в применении против Донбасса несуществующего оружия

В Киеве уличили Россию в применении против Донбасса несуществующего оружия

Россия применила в Донбассе «психотропное оружие», что побудило местных жителей к восстанию против Киева. С таким обвинением выступил отставной генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

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Лавров выиграл ракетный спарринг у Ына

Лавров выиграл ракетный спарринг у Ына

«АН» стали известны некоторые секретные подробности официального визита российской делегации в КНДР. В частности, удалось договориться об уничтожении Ким Чем Ыном фактически половины своего ракетного арсенала.

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//Экономика

Набиуллина: российская финансовая система за четыре года стала более устойчивой

Набиуллина: российская финансовая система за четыре года стала более устойчивой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала в четверг, 7 июня, важное заявление. По словам главы регулятора, финансовая система страны за последние четыре года стала более устойчивой.

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Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию

Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию

Заявления российских военных предотвратили комплексную атаку Соединенных Штатов против Сирии. Соответствующую информацию в ходе разговоре с журналистами раскрыл президент арабской республики Башар Асад.

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//Общество

Россияне могут получить дополнительный выходной

Россияне могут получить дополнительный выходной

Граждане России в будущем могут получить дополнительный выходной день. Соответствующую информацию в четверг предоставил глава Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

//Общество

В Москве на время ЧМ-2018 ужесточат наказание за использование беспилотников

В Москве на время ЧМ-2018 ужесточат наказание за использование беспилотников

В Москве во время чемпионата мира по футболу в июне и июле 2018 года будет усилен контроль за беспилотниками. За данный процесс будет отвечать Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови

"Пусть они сами варят никудышние борщи", протоиерей Ткачёв указал место свекрови

Протоиерей Андрей Ткачёв, известный емкими формулировками, указал на место свекрови в новой семье своих детей. Священник сказал просто, «в молодой новообразованной семье свекрови места нет».

//Общество

Актер Михаил Ефремов может попасть в список "крымоненавистников"

Актер Михаил Ефремов может попасть в список "крымоненавистников"

В четверг, 7 июня, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что предложит создать список "крымоненавистников". Он отметил, что в документе будет содержаться имя актера Михаила Ефремова.

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В Союзе кинематографистов России высказались о кончине Киры Муратовой

В Союзе кинематографистов России высказались о кончине Киры Муратовой

Утром в четверг, 7 июня, в Союзе кинематографистов России прокомментировали кончину известного кинорежиссера Киры Муратовой. Деятель культуры ушла из жизни в Одессе накануне в возрасте 83 лет.

//Шоу-бизнес

Светлана Лобода оставила новорожденную дочь в США и уехала в Россию

Светлана Лобода оставила новорожденную дочь в США и уехала в Россию

Российская певица Светлана Лобода, которая во второй раз стала матерью несколько недель назад, оставила новорожденную малышку в США и уехала в Россию. Мать и дочь разлучились на несколько дней.

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//В мире

Глава Минобороны Украины проведет переговоры с генсеком НАТО

Глава Минобороны Украины проведет переговоры с генсеком НАТО

В четверг, 7 июня, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предполагается, что сегодня состоится его встреча с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

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Видео штурма ополченцами ЛНР украинской погранчасти опубликовали в сети

Видео штурма ополченцами ЛНР украинской погранчасти опубликовали в сети

В сети появилось видео, приуроченное к четырехлетию захвата ополченцами ЛНР украинской погранчасти на окраине Луганска. На кадрах, опубликованных Народной милицией республики, показаны моменты боевых действий.

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Украинцы будут судиться по поводу российской модернизации АН-124 "Руслан"

Украинцы будут судиться по поводу российской модернизации АН-124 "Руслан"

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник объявил, что авиастроители готовы глубоко модернизировать Ан‑124 «Руслан» и возобновить его производство под новым брендом.

//Общество

Семьям с восемью и более детьми предлагают выдавать ежемесячно 70 тысяч рублей

Семьям с восемью и более детьми предлагают выдавать ежемесячно 70 тысяч рублей

Российским семьям, в которых воспитываются восемь и более детей, предложили выплачивать ежемесячные президентские гранты. Кроме того, рекомендуется предоставлять таким категориям граждан автомобиль.

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Ракетный кулак семьи Ким

Ракетный кулак семьи Ким

По данным «АН», даже после вероятного сокращения МБР, у КНДР останется возможность нанести гарантированный неприемлемый ущерб США и их союзникам.

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Сборная Японии на ЧМ-2018

Сборная Японии на ЧМ-2018

Япония, за короткий срок стала лидером азиатского региона. С момента образования в стране профессиональной лиги (1992 г), команда выступила на пяти мировых чемпионатах и четырежды подняла над головой Кубок Азии. Сложно представить современный чемпионат мира, без участия «синих самураев».

//В мире

Пентагон: НАТО никогда не откажется от возможности наладить отношения с РФ

Пентагон: НАТО никогда не откажется от возможности наладить отношения с РФ

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис в четверг, 7 июня, выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс никогда не откажется от возможности наладить отношения с Российской Федерацией.

//В мире

Эксперт озвучил прогноз о дальнейшем развале Украины и назвал его причину

Эксперт озвучил прогноз о дальнейшем развале Украины и назвал его причину

Одобрение новой законодательной инициативы, которую собирается рассмотреть Верховная Рада, приведет к дальнейшему развалу Украины. Такое мнение озвучил украинский публицист Юрий Володарский.

//Новости СМИ2

//Общество

К ЧМ-2018 в Москве появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи"

К ЧМ-2018 в Москве появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи"

В Москве к чемпионату мира по футболу появятся дополнительные 37 машин "скорой помощи". Эти автомобили оснащены техникой, которая необходима для поддержания состояния пациента по пути в больницу.

//Непознанное

Уральский ученый заявил, что узнал тайну самого странного члена группы Дятлова

Уральский ученый заявил, что узнал тайну самого странного члена группы Дятлова

Уральский ученый Валентин Дегтерев провел провел ряд исследований и заявил, что смог раскрыть тайну, связанную с Семеном Золотаревым – самым загадочным членом группы Дятлова, погибшей на Урале.

//В мире

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын "на коленях" умолял о встрече с президентом США

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын "на коленях" умолял о встрече с президентом США

Адвокат главы США Дональда Трампа заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын "на четвереньках" умолял своего американского коллегу о встрече. Это произошло после того, как Трамп сообщил об отмене контакта.

//В мире

Экс-генсек НАТО заявил, что Россия оккупировала бы Украину за пару дней‍

Экс-генсек НАТО заявил, что Россия оккупировала бы Украину за пару дней‍

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал в среду, 6 июня, резонансное заявление. По его словам, Российская Федерация победила бы Украину всего за несколько дней при вооруженном столкновении.

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Западные СМИ: МиГ-31 является "поистине убийственным" самолетом

Западные СМИ: МиГ-31 является "поистине убийственным" самолетом

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал", вновь поразил западных специалистов. О достоинствах самолета рассказали в издании Military Watch.

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МГУ им. М.В. Ломоносова попал в список 100 лучших вузов мира

МГУ им. М.В. Ломоносова попал в список 100 лучших вузов мира

Утром в четверг, 7 июня, стало известно о том, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в список лучших высших учебных заведений по версии QS World University Rankings.

//Новости Redtram

//Культура

Ушла из жизни режиссер Кира Муратова

Ушла из жизни режиссер Кира Муратова

Поздно вечером в среду, 6 июня, стало известно о кончине знаменитого режиссера Киры Муратовой. Печальную новость сообщил российский продюсер Юрий Минзянов на своей страничке в социальной сети.

//Политика

Ни одна из партий не выдвинет кандидатуру Ильи Яшина на выборы мэра Москвы

Ни одна из партий не выдвинет кандидатуру Ильи Яшина на выборы мэра Москвы

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин не нашел партийной поддержки для участия в предстоящих выборах мэра Москвы и намерен принять в них участие в качестве самовыдвиженца.

//В мире

У телеканала CNN не получилось написать слово "Россия"

У телеканала CNN не получилось написать слово "Россия"

Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия". Во время прямого эфира на экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а потом на английском.

//Политика

Норвегию пугает военная мощь России

Норвегию пугает военная мощь России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что усиление военного потенциала РФ означает, что страна способна угрожать ЕС без необходимости пересекать границу. Но она не считает, что Россия как-то угрожает её стране.

//В мире

В СБУ подтвердили подлинность «расстрельного списка»

В СБУ подтвердили подлинность «расстрельного списка»

Служба безопасности Украины подтвердила, что в опубликованном ранее в СМИ «списке следующих жертв террористов» фигурируют те же фамилии, что и в изъятом в ходе специальной операции.

//Шоу-бизнес

Алиса Вокс будет работать в цирке

Алиса Вокс будет работать в цирке

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет работать в Большом Московском цирке. Певица станет участницей циркового спектакля «Эпицентр мира». Это следует из документов на сайте госзакупок.

//Общество

Госдума рассмотрит поправки о допуске родственников в реанимацию

Госдума рассмотрит поправки о допуске родственников в реанимацию

На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие допуск родственников в реанимацию.

//Спорт

Диего Марадона попал в больницу

Диего Марадона попал в больницу

Легенда мирового футбола Диего Марадона находится в больнице колумбийского города Кали. Врачи проводят обследование с целью решить вопрос об операции из-за невыносимой боли в левом колене.

//Шоу-бизнес

Чичериной ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018

Чичериной ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018

Популярная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Как сообщила Юлия в своем Facebook, ФИФА запретила.

//Общество

Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле в купальниках

Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле в купальниках

Знаменитый конкурс красоты «Мисс Америка», который проводится уже без малого сто лет, переквалифицировался из шоу в соревнование и исключил из программы дефиле участниц в купальниках.

//Спорт

Эксперт: "Языческие духовные практики ближе к сектантству, а вовсе не к спорту"

Эксперт: "Языческие духовные практики ближе к сектантству, а вовсе не к спорту"

РПЦ обеспокоена тем, что языческие идеи распространяются среди профессиональных спортсменов. Однако "языческие духовные практики ближе к сектантству, чем к спортивным достижениям", считает эксперт.

//Здоровье

Разработан алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина

Разработан алгоритм для расчёта идеальной дозы кофеина

Специалисты армии США разработали математический алгоритм, с помощью которого можно будет рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека, чтобы поддерживать бодрость и при этом не вредить здоровью.

//Общество

Южный берег Крыма нуждается в защите и особом статусе

Южный берег Крыма нуждается в защите и особом статусе

После присоединения Крыма к России, Москва оценила все преимущества полуострова и начала понимать, какие именно земли требуют особого внимания. Поэтому идея придания Южному берегу Крыма особого охранного статуса звучит привлекательно.

//Общество

Что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл

Что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу своему внуку Гарри и теперь уже бывшей американской актрисе Меган Маркл особняк в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.

//Говорят, что...

Английские СМИ: русские бродячие собаки по утрам ездят в город на поезде

Английские СМИ: русские бродячие собаки по утрам ездят в город на поезде

Удивительные вещи публикует английская пресса. В надежде хоть как-то навредить стартующему через неделю в России ЧМ по футболу британские СМИ начали призывать спортсменов мира защитить от Путина самых умных в мире – русских собак. Газета The Guardian дошла до ручки...

//Говорят, что...

Лосось идёт на рекорд

Лосось идёт на рекорд

В первый день лета, как по заказу, в России стартовала лососёвая путина. Первыми промысел красной рыбы открыли рыбаки Камчатки. Прогноз по вылову тихоокеанских лососей очень благоприятный – более 490 тыс. тонн. Это на 158 тыс. т, или на 47, 6%, больше 2016 года. Основу вылова составит горбуша

//Политика

Россия может подать иск к США в ВТО после введения пошлин на металлы

Россия может подать иск к США в ВТО после введения пошлин на металлы

Россия изучает возможность привлечения США к суду Всемирной торговой организации в связи с вводом США пошлин на сталь и алюминий, заявил глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

//Здоровье

Что такое микоплазмоз?

Что такое микоплазмоз?

Микоплазмоз – это заболевание, вызываемое микоплазмами – мельчайшими организмами, представляющими собой различные по форме клетки, способные самостоятельно жить и размножаться. Микоплазмы могут вступать в «союз» с другими патогенными микроорганизмами

//Здоровье

Шпинат – кладезь полезных веществ

Шпинат – кладезь полезных веществ

Листья шпината содержат целый ряд необходимых человеку минеральных веществ и витаминов, в частности, большое количество легкоусвояемого организмом железа, а также калий, углеводы, витамины С, А, Е, D. Кроме того, шпинат является лидером среди растений по содержанию йода

//Здоровье

Болезнь Меньера?

Болезнь Меньера?

Начнем с того, что в норме во внутреннем ухе человека есть особая жидкость – эндолимфа. Она играет важную роль в обеспечении механизма восприятия звуков и поддержания равновесия. В случае увеличения её количества и развивается болезнь, названная в честь французского врача Меньера

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Почему снизилось давление?

Почему снизилось давление?

Если у людей в возрасте до 25 лет оно ниже 100/60 мм рт. cт., а у тех, кому за 30, – ниже 105/65 мм рт. ст., – можно говорить о пониженном артериальном давлении (гипотонии). Гипотония бывает физиологической и патологической. Первая нередко встречается у практически здоровых людей

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МИД РФ приветствовал принятие заявления СБ ООН по Украине

МИД РФ приветствовал принятие заявления СБ ООН по Украине

Министерство иностранных дел России приветствовало принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом сегодня сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Границы творения

Границы творения

Генетика – одна из главных тем, которые лежат в основе современной фантастики и научно-популярных дискуссий. Почему в России и на Западе запрещено клонирование человека? Что получится, если клонировать Ленина? Реально ли возродить мамонтов, динозавров, гигантских птиц?

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Жестокие игры спецслужб

Жестокие игры спецслужб

Едва затих скандал вокруг отравления Скрипалей, как возник вселенский шум вокруг мнимого покушения на Бабченко. И снова во всём пытаются обвинить Россию. Обозреватель «АН» попросил оценить комедию под названием «Ожившая Бабетта» разведчика Н. В. УКОЛЕНКОВА.

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Вадим Казаченко устроил потасовку на передаче у Малахова

Вадим Казаченко устроил потасовку на передаче у Малахова

Вадим Казаченко и Ирина Аманти участвовали в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они рассказывали о том, что происходило в суде 4 июня. Его бывшая жена Ольга утверждает, что он ее тогда избил.

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Как грамотно вложиться в хоккей

Как грамотно вложиться в хоккей

«Вегас» может проиграть финал Кубка Стэнли, но команда всё равно стала главным открытием сезона. Мы беседуем с Алексеем ЯШИНЫМ – бывшей звездой НХЛ, а теперь телеэкспертом. Он купил миноритарный пакет акций «Голден Найтс» из игорной столицы США.

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