Российская Федерация в 2014 году применила в Донбассе «психотропное оружие», что побудило местных жителей к восстанию против Киева. С таким обвинением в адрес Москвы выступил отставной генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

Процитировавший Омельченко сайт «Русская весна» пишет, что тот, вероятно, имел в виду психотронное оружие. Оно, по мнению сторонников конспирологических теорий, воздействует на мозг с помощью «биологической энергии». Официальные источники свидетельствуют, что подобные средства поражения являются вымышленными, в действительности их не существует.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали «реальный способ» вернуть под контроль Киева российский Крым, который власти соседней страны называют оккупированной территорией.