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Адвокат Трампа: Ким Чен Ын "на коленях" умолял о встрече с президентом США
7 июня 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын "на четвереньках" умолял своего американского коллегу о встрече. Это произошло после того, как Трамп сообщил об отмене контакта.
По словам юриста, северокорейский лидер "встал обратно на колени" и просил о проведении встречи. Джулиани добавил, что это именно та позиция, в которой Ким Чен Ын является полезным, передает "Газета.Ru".
Подчеркивается, что Дональд Трамп решил не проводить встречу с главой КНДР, поскольку со стороны некоторых официальных лиц в его адрес поступил целый ряд обвинений. В таких условиях Вашингтон не собирается проводить переговоры, уточнил Джулиани.
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