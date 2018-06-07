Адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын "на четвереньках" умолял своего американского коллегу о встрече. Это произошло после того, как Трамп сообщил об отмене контакта.

По словам юриста, северокорейский лидер "встал обратно на колени" и просил о проведении встречи. Джулиани добавил, что это именно та позиция, в которой Ким Чен Ын является полезным, передает "Газета.Ru".

Подчеркивается, что Дональд Трамп решил не проводить встречу с главой КНДР, поскольку со стороны некоторых официальных лиц в его адрес поступил целый ряд обвинений. В таких условиях Вашингтон не собирается проводить переговоры, уточнил Джулиани.