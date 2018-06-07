Экс-генсек НАТО заявил, что Россия оккупировала бы Украину за пару дней
7 июня 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал в среду, 6 июня, резонансное заявление. По его словам, Российская Федерация победила бы Украину всего за несколько дней при вооруженном столкновении.
По словам Расмуссена, российские войска могли бы оккупировать украинскую территорию в кратчайшие сроки, несмотря на то, что Киев в последнее время существенно нарастил военный потенциал.
В интервью немецкому изданию Die Welt бывший генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что страны-члены НАТО очень хорошо подготовлены к атаке со стороны РФ.
Кроме того, политик добавил, что Россия может также вступить в альянс, если будет соответствовать критериям организации.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес