Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал в среду, 6 июня, резонансное заявление. По его словам, Российская Федерация победила бы Украину всего за несколько дней при вооруженном столкновении.

По словам Расмуссена, российские войска могли бы оккупировать украинскую территорию в кратчайшие сроки, несмотря на то, что Киев в последнее время существенно нарастил военный потенциал.

В интервью немецкому изданию Die Welt бывший генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что страны-члены НАТО очень хорошо подготовлены к атаке со стороны РФ.

Кроме того, политик добавил, что Россия может также вступить в альянс, если будет соответствовать критериям организации.