Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал", вновь поразил западных специалистов. О достоинствах самолета рассказали в издании Military Watch.

В материале подчеркивается, что МиГ-31 является "поистине убийственным" и "грозным" боевым летательным аппаратом, у которого в настоящий момент нет аналогов в мире. Как сообщает kp.ru, авторы статьи отметили, что самолет представляет реальную угрозу для потенциальных врагов.

Уточняется, что МиГ-31 способен принимать участие в воздушной схватке, а также выслеживать вражеские корабли. Кроме того, размеры воздушного судна дают ему возможность использовать очень тяжелые боеприпасы.