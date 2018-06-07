МГУ им. М.В. Ломоносова попал в список 100 лучших вузов мира

Утром в четверг, 7 июня, стало известно о том, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в список лучших высших учебных заведений по версии QS World University Rankings.

Согласно последней информации, специалисты консалтинговой компании, которая базируется на территории Великобритании, изучили основные достоинства и недостатки мировых университетов и составили рейтинг. МГУ оказался на 90-й строчке, передает "Экономика сегодня".

Отметим, что за четыре года главный российский университет поднялся сразу на тридцать позиций в этом рейтинге и стал единственным российский вузом, который попал в сотню лучших.