МГУ им. М.В. Ломоносова попал в список 100 лучших вузов мира
7 июня 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в четверг, 7 июня, стало известно о том, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в список лучших высших учебных заведений по версии QS World University Rankings.
Согласно последней информации, специалисты консалтинговой компании, которая базируется на территории Великобритании, изучили основные достоинства и недостатки мировых университетов и составили рейтинг. МГУ оказался на 90-й строчке, передает "Экономика сегодня".
Отметим, что за четыре года главный российский университет поднялся сразу на тридцать позиций в этом рейтинге и стал единственным российский вузом, который попал в сотню лучших.
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