Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия". Во время прямого эфира на экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а потом на английском.

С русским языком американцы не справились, заметил телеканал RT в Twitter. На экране появилось нечто странное: "Рuссия". "Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", - подписали администраторы канала.

"Мне их даже жаль, вымирающая нация", — пишут в комментариях.