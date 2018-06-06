У телеканала CNN не получилось написать слово "Россия"
6 июня 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия". Во время прямого эфира на экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а потом на английском.
С русским языком американцы не справились, заметил телеканал RT в Twitter. На экране появилось нечто странное: "Рuссия". "Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", - подписали администраторы канала.
"Мне их даже жаль, вымирающая нация", — пишут в комментариях.
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