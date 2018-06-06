В СБУ подтвердили подлинность «расстрельного списка»

Служба безопасности Украины подтвердила, что в опубликованном ранее в СМИ «списке следующих жертв террористов» фигурируют те же фамилии, что и в изъятом в ходе специальной операции.

Накануне украинские СМИ обнародовали список из 47 фамилий «следующих потенциальных жертв террористов», которых якобы планировалось физически уничтожить вслед за журналистом Аркадием Бабченко. Примечательно, что самого Бабченко, которого якобы планировали убить первым, не оказалось в этом «расстрельном списке» журналистов и блогеров. По факту публикации этого списка СБУ возбудила уголовное дело.

Сегодня пресс-служба СБУ сообщила, что в опубликованном в украинских СМИ списке значатся те же фамилии журналистов и блогеров, что и в документе, который СБУ изъяла в ходе спецоперации с инсценировкой смерти Аркадия Бабченко. Их якобы «планировалось физически уничтожить с помощью террористических актов на территории Украины», передает RT.