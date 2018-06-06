Командир батальона ДНР «Спарта» Владимир Жога (позывной Воха) стал участником ДТП, после которого попал в реанимацию. В сети появилась запись этой аварии с видеорегистратора. Командир батальона ДНР "Спарта" попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии

ДТП произошло в Донецке на площади Свободы. Владимир Жога вместе с девушкой на мотоцикле попал под колеса автомобиля, который перестраивался в потоке машин и не заметил мотоциклиста.

Медицинские специалисты оценивают состояние командира «Спарты» как тяжелое. Врачи пытаются спасти его жизнь. Девушка, находившаяся вместе с ним на мотоцикле, погибла.

Об аварии, в которую попал сегодня Владимир Жога, сообщил ранее заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает ФАН.