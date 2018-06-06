Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с изоляцией Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в изоляции в посольстве Эквадора в Лондоне. Британский модельер Вивьен Вествуд прокомментировала эту ситуацию.

Вивьен Вествуд считает, что британское правительство продолжает придумывать поводы для удерживания Ассанжа, поскольку законных причин для его удержания нет. «Люди, которых надо винить – британское правительство. За то, что они держат Джулиана замурованным в этом посольстве», - заявила Вествуд.

Модельер также отметила, что если Британия отпустит Ассанжа, то в ситуацию вмешаются США, потребовав его экстрадиции. По ее мнению, Лондон не захочет оказаться в таком неудобном положении. «Я думаю, что Британия хотела бы сказать Джулиану: «Ты можешь выйти за эту дверь. У нас нет поводов задерживать тебя. Ты можешь идти». Но если они сделают это, у них будут проблемы, так как Америка захочет его экстрадиции. Но они не хотят связываться с этим», - считает Вивьен Вествуд.

Ранее стало известно, что после установки средств для создания помех в посольстве Эквадора, где находится Ассанж, активисты выступили с требованием прекратить его изоляцию от мира, сообщает RT.