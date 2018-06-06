Женщина с амнезией выходит замуж за супруга, которого не вспомнила

55-летняя жительница Нью-Йорка, потерявшая в 2013 году память в ДТП, решила второй раз выйти замуж за своего мужа, с которым прожила до аварии 12 лет. Анжела Сартин-Хартунг призналась, что заново влюбилась в своего мужа.

В 2013 году ее сбил полицейский автомобиль на регулируемом пешеходном переходе, после чего в клинике ее ввели в медикаментозную кому. У женщины была черепно-мозговая травма, а также повреждение нервов и частичная потеря слуха и зрения, сообщает Ридус.

Когда она вышла из комы, то была уверена, что сейчас 1988 год. Она не помнила о смерти своего первого мужа, о том, как воспитывала своих детей, и о свадьбе со своим нынешним мужем Джеффом, которая состоялась в 2001 году.

Американка рассказывает, что ее память полностью исчезла. И ей приходится многое, что происходило за эти годы, запоминать заново. По ее словам, сейчас она пытается заполнить жизнь новыми воспоминаниями.

Суд присудил женщине 2 миллиона долларов, так как несколько свидетелей подтвердили, что видели ее в тот ужасный день на пешеходном переходе.