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Женщина с амнезией выходит замуж за супруга, которого не вспомнила
6 июня 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
55-летняя жительница Нью-Йорка, потерявшая в 2013 году память в ДТП, решила второй раз выйти замуж за своего мужа, с которым прожила до аварии 12 лет. Анжела Сартин-Хартунг призналась, что заново влюбилась в своего мужа.
В 2013 году ее сбил полицейский автомобиль на регулируемом пешеходном переходе, после чего в клинике ее ввели в медикаментозную кому. У женщины была черепно-мозговая травма, а также повреждение нервов и частичная потеря слуха и зрения, сообщает Ридус.
Когда она вышла из комы, то была уверена, что сейчас 1988 год. Она не помнила о смерти своего первого мужа, о том, как воспитывала своих детей, и о свадьбе со своим нынешним мужем Джеффом, которая состоялась в 2001 году.
Американка рассказывает, что ее память полностью исчезла. И ей приходится многое, что происходило за эти годы, запоминать заново. По ее словам, сейчас она пытается заполнить жизнь новыми воспоминаниями.
Суд присудил женщине 2 миллиона долларов, так как несколько свидетелей подтвердили, что видели ее в тот ужасный день на пешеходном переходе.
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