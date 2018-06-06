Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран мира

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира. Наша страна заняла 154-е место в «Глобальном индексе миролюбия», опубликованном сегодня Институтом экономики и мира (IEP).

Тем самым Россия за прошлый год опустилась на одну позицию. В рейтинг вошли 163 государства, в них живет 99,7% населения Земли. Он был составлен на основе 23 факторов в трех категориях: "Безопасность в обществе", "Милитаризация" и "Продолжающиеся конфликты".

Самой миролюбивой страной названа Исландия. На 163, последнем месте - Сирия.