Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран мира
6 июня 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира. Наша страна заняла 154-е место в «Глобальном индексе миролюбия», опубликованном сегодня Институтом экономики и мира (IEP).
Тем самым Россия за прошлый год опустилась на одну позицию. В рейтинг вошли 163 государства, в них живет 99,7% населения Земли. Он был составлен на основе 23 факторов в трех категориях: "Безопасность в обществе", "Милитаризация" и "Продолжающиеся конфликты".
Самой миролюбивой страной названа Исландия. На 163, последнем месте - Сирия.
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