По запросу РФ в Болгарии арестован россиянин

В Варне арестован москвич, разыскиваемый Интерполом по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Болгария ждет документы из России, чтобы начать процедуру его экстрадиции.

59-летний москвич М. К. был объявлен в розыск Интерполом по решению Хорошевского районного суда Москвы. По запросу местной прокуратуры он был арестован в Варне.

«Россиянин был идентифицирован и задержан в аэропорту Варны. Судебные власти России разыскивают его по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В декабре 2015 – январе 2016 года он пытался незаконно присвоить имущество на сумму 74 миллиона рублей. Мы ждем документы из России, чтобы начать процедуру его экстрадиции», - сообщила пресс-служба прокуратуры города Варна.

«Арестованный гражданин России за консульской помощью к нам не обращался», - отметила вице-консул генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева, передает ТАСС.