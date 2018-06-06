По запросу РФ в Болгарии арестован россиянин
6 июня 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Варне арестован москвич, разыскиваемый Интерполом по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Болгария ждет документы из России, чтобы начать процедуру его экстрадиции.
59-летний москвич М. К. был объявлен в розыск Интерполом по решению Хорошевского районного суда Москвы. По запросу местной прокуратуры он был арестован в Варне.
«Россиянин был идентифицирован и задержан в аэропорту Варны. Судебные власти России разыскивают его по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В декабре 2015 – январе 2016 года он пытался незаконно присвоить имущество на сумму 74 миллиона рублей. Мы ждем документы из России, чтобы начать процедуру его экстрадиции», - сообщила пресс-служба прокуратуры города Варна.
«Арестованный гражданин России за консульской помощью к нам не обращался», - отметила вице-консул генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева, передает ТАСС.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес