Столетняя женщина умерла после ограбления на улице

В британском городе Нормантон произошло чудовищное ограбление. Грабитель вырвал сумочку у столетней женщины. Она получила перелом шеи и несколько дней спустя скончалась в больнице.

Этот ужасный инцидент произошел в британском графстве Дербишир. Неизвестный злоумышленник вырвал из рук столетней старушки ее зеленую сумку и скрылся. Во время этого происшествия женщина получила перелом шеи. Она была госпитализирована, но через несколько дней скончалась в больнице.

Дербиширская полиция назвала это преступление «абсолютно чудовищным». Преступник объявлен в розыск полицейскими, сообщает RT.