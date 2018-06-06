Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17

Депутаты парламента Нидерландов отказались привлекать к ответственности за крушение малайзийского Боинга в 2014 году Украину, не закрывшую воздушное пространство над зоной боевых действий.

Голландский депутат Тьерри Боде обратил внимание своих коллег на то, что Украина была обязана закрыть воздушное пространство над зоной военного конфликта, но не сделала этого. А Малайзия проявила беспечность, допустив полет гражданского лайнера над Донбассом.

Однако парламент Нидерландов отказался рассмотреть возможную причастность к катастрофе малайзийского МН17 Украины и Малайзии, и поддержал решение правительств Австралии и Нидерландов о причастности Москвы к авиакатастрофе, сообщает РИА Новости.