Порошенко призвал депутатов поддержать законопроект об антикоррупционном суде

Украинский президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады поддержать и принять во втором чтении законопроект о создании в стране антикоррупционного суда.

«Выражаю очень твердую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда», - обратился Порошенко к депутатам.

По мнению Порошенко, этот законопроект поможет завершить создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры на Украине.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт обратилась к властям Украины с призывом провести переговоры по законопроекту о создании антикоррупционного суда с Международным валютным фондом, сообщает RT.