Командир батальона ДНР "Спарта" попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии
6 июня 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Командир подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР "Спарта" Владимир Жога с позывным Воха попал в ДТП и серьезно пострадал. Жогу госпитализировали с места аварии. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что командир ополчения находится в реанимации, - передает РИА Новости.
В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром "Спарты" после того, как погиб Арсен Павлов (Моторола). В октябре 2016 года в лифте дома Моторолы произошел взрыв. В ДНР считают, что теракт организовали украинские спецслужбы.
Отдельный разведывательный батальон ополчения ДНР "Спарта" был создан в 2014 году. Участвовал в обороне Славянска, в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.
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