Командир подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР "Спарта" Владимир Жога с позывным Воха попал в ДТП и серьезно пострадал. Жогу госпитализировали с места аварии. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что командир ополчения находится в реанимации, - передает РИА Новости.

В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром "Спарты" после того, как погиб Арсен Павлов (Моторола). В октябре 2016 года в лифте дома Моторолы произошел взрыв. В ДНР считают, что теракт организовали украинские спецслужбы.

Отдельный разведывательный батальон ополчения ДНР "Спарта" был создан в 2014 году. Участвовал в обороне Славянска, в боях за Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.