СМИ объяснили дискредитацию американцами российского Су-57

Публикация американскими СМИ критических материалов о российском истребителе пятого поколения Су-57 объясняется пропагандистскими задачами. Такое мнение было высказано на страницах отечественной прессы.

Некоторое время назад в журнале The National Interest появилась статья, в которой утверждается, что Москва, потратив большие средства на создание Су-57, не смогла добиться высоких результатов. Издание предсказало, что основной боевой единицей ВКС РФ в будущем останется Су-35, прийти на смену которому должен был Су-57.

Сайт «Русская весна» полагает, что данная публикация преследовала пропагандистские цели. Журналисты обратили внимание на то, что она увидела свет в момент очередного обострения отношений между Соединенными Штатами и Турцией. Анкара предупредила Белый дом о том, что закупит у России Су-57 в случае отказа предоставить ей ранее обещанные истребители F-35.

Российский Су-57 является предметом постоянного интереса иностранных СМИ. На этой неделе The National Interest опубликовал еще одну статью, посвященную самолету. В ней предполагается, что в будущем истребитель могут оснастить ядерными боеприпасами.