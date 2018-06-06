Европейские медики заметили, что на Украине много психбольных, и их не лечат

Европейские медики бьют тревогу по поводу того, что на Украине появилось большое распространение психических расстройств, а качество их лечения низкое. Швейцарские психиатры сообщают, что Киев не в состоянии справиться с ситуацией из-за устаревшей системы лечения таких недугов.

Швейцария готова помогать украинским пациентам с расстройствами психики. Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, подконтрольное МИД страны, особо отметило, что гибкая оперативна поддержка в области психиатрической и психосоциальной помощи нужна населению районов, затронутых конфликтом на востоке страны, - передает RT.

"На Украине наблюдается большое распространение психических расстройств и низкое качество их лечения, обусловленные сочетанием социально-экономических факторов, затяжного вооружённого конфликта и устаревшей системы психиатрической помощи", — говорится в заявке швейцарского агентства.

Швейцария намерена заняться усовершенствованием системы психиатрической помощи на Украине. В Минздраве Украины подтвердили, что психиатрическую помощь получают меньше половины нуждающихся в ней украинцев, а у государства не хватает средств на их лечение.