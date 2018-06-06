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Украина считает, что без "Антонова" Россия Ан-124 "Руслан" не потянет
6 июня 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское госпредприятие "Антонов" не верит, что Россия без него сможет восстановить, наладить производство тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Вице-президент по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"(ОАК), гендиректор ПАО "Ил" Алексей Дмитриевич Рогозин пару дней назад сказал, что самолеты сверхтяжелого класса типа Ан-124 востребованы во всем мире, и Россия может решить задачу возобновления производства "Русланов".
Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник уточнил, что в России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124, и изменения будут такими значительными, что можно будет сказать о новом самолете и новом бренде.
Однако в пресс-службе ГП "Антонова" упорно настаивают, что всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции Ан-124 обладает только разработчик, а восстанавливать сотрудничество с Россией пока не планируется.
"Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", - заявили представители компании.
Рогозин напомнил, что две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Ан-124 был разработан в первой половине 1980 годов и на данный момент является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.
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