Украинское госпредприятие "Антонов" не верит, что Россия без него сможет восстановить, наладить производство тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Вице-президент по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"(ОАК), гендиректор ПАО "Ил" Алексей Дмитриевич Рогозин пару дней назад сказал, что самолеты сверхтяжелого класса типа Ан-124 востребованы во всем мире, и Россия может решить задачу возобновления производства "Русланов". В ОАК считают возможным вернуть производство Ан-124 «Руслан»

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник уточнил, что в России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124, и изменения будут такими значительными, что можно будет сказать о новом самолете и новом бренде.

Однако в пресс-службе ГП "Антонова" упорно настаивают, что всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции Ан-124 обладает только разработчик, а восстанавливать сотрудничество с Россией пока не планируется.

"Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", - заявили представители компании.

Рогозин напомнил, что две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Ан-124 был разработан в первой половине 1980 годов и на данный момент является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.